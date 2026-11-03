Kurukshetra News: बासमती धान का इस बार भाव आठ हजार प्रति क्विंटल मिलने की उम्मीद

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कुरुक्षेत्र। इस बार बासमती धान की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। बाजार में बासमती धान के भाव में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। कारोबारियों के मुताबिक, अनुकूल बाजार परिस्थितियों को देखते हुए इस बार किसानों को बासमती धान का भाव आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल तक मिलने की संभावना है। पिछले साल बासमती धान का भाव करीब पांच हजार रुपये प्रति क्विंटल तक रहा था।बारीक किस्म की 1121 का भाव भी पिछले साल के मुकाबले करीब 600 रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक बताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार धान की कीमतों में सुधार से उन्हें फसल का अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। हालांकि वास्तविक भाव फसल की गुणवत्ता, नमी और बाजार में मांग के आधार पर तय होंगे।बासमती धान की 1121 किस्म की बाजार में अच्छी मांग रहती है। पिछले साल के मुकाबले इस बार इस किस्म के भाव में करीब 600 रुपये प्रति क्विंटल तक का अंतर देखने को मिल रहा है। आढ़तियों के अनुसार बासमती की गुणवत्ता और बाजार की मांग के आधार पर भाव में और बदलाव हो सकता है। किसानों को उम्मीद है कि यदि बाजार में मांग बनी रहती है तो उन्हें फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा।पीआर धान की 95 फीसदी कटाई पूरी : वहीं पीआर किस्म के धान की कटाई लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब तक करीब 95 फीसदी धान की कटाई हो चुकी है। वहीं, अधिकतर धान का उठान भी हो चुका है।