Kurukshetra News: शिव कथा की अमृत रसधार का आयोजन 12 से

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पिपली। पिपली में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा क्षेत्र में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक चेतना का संचार करेगी। ये विचार आयोजक पंच कैलाशी प्रदीप सैनी ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि लाडवा रोड स्थित श्री कैलाश धाम शिव दुर्गा मंदिर में सात दिवसीय पावन अनुष्ठान 12 से 19 नवंबर तक किया जाएगा। श्री शिव दुर्गा मंदिर कमेटी एवं महिला मंडल आयोजन दायित्व संभालेगी। कथा का शुभारंभ 12 नवंबर को सुबह 10 बजे भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ होगा। प्रतिदिन दोपहर तीन से सायं सात बजे तक श्रद्धालु कथा का श्रवण कर सकेंगे। इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी की धर्मपत्नी एवं राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी पहुंचेंगी। अनुष्ठान में वृंदावन धाम के ब्रह्म शंकर पराशर भगवान शिव की लीलाओं और अध्यात्म की अमृत वर्षा करेंगे। संवाद