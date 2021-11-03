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कुरुक्षेत्र। एयर वॉरियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने समाज में फैली नशाखोरी, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनजागरण चलाने का निर्णय लिया है। संगठन की बैठक में अध्यक्ष सुरेश कुमार दहिया ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए जागरूक नागरिकों को जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने नशाखोरी, आपसी मतभेद और नैतिक मूल्यों में गिरावट पर चिंता जताई। महासचिव इंद्रजीत अरोड़ा ने बताया कि संगठन का उद्देश्य केवल सदस्यों की समस्याओं तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य सामाजिक सरोकारों से जुड़कर भाईचारा और आपसी सद्भाव मजबूत करना भी है। बैठक में सदस्यों ने संगठन को मजबूत बनाने और समस्याओं के समाधान के लिए नियमित बैठकें करने पर जोर दिया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष सुशील कुमार लल्लर और कार्यकारिणी सदस्य रमेश काजल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।