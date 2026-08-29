Kurukshetra News: मंत्रोच्चार और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच पूर्णाहुतियां
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:53 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:53 AM IST
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कुरुक्षेत्र। जग ज्योति दरबार में महंत राजेंद्र पुरी की एक महीने से चल रही खड़ी तपस्या का समापन हुआ। यह सावन शिव पूजन अनुष्ठान और रुद्राभिषेक शुक्रवार को रक्षाबंधन पर हवन के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में संत-महापुरुष और श्रद्धालु मौजूद रहे। हरियाणा सहित हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान से भी लोग पहुंचे। समापन के अवसर पर सावन पूर्णिमा पर कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद महंत राजेंद्र पुरी की उपस्थिति में हवन-यज्ञ हुआ। यजमान परिवारों ने भक्ति भाव से हवन में आहुतियां दीं। मंत्रोच्चार और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच पूर्णाहुतियां दी गईं। दरबार में शुक्रवार को दिनभर भंडारा भी चला, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महंत राजेंद्र पुरी ने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का आह्वान किया।
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