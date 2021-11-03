Kurukshetra News: प्रधान पद जंग में अशोक भारद्वाज ने 80 वोट लेकर लहराया जीत का परचम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:56 AM IST
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पिहोवा। पिहोवा बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार अशोक भारद्वाज के सिर जीत का सेहरा बंधा है। उन्होंने 80 वोट लेकर जीत हासिल की है जबकि विरोध में उतरे नरेश कुमार कसाना को 61 वोट मिले हैं। शुक्रवार को हुए चुनाव के बाद विजेता रहे अशोक भारद्वाज के समर्थकों में शनिवार को भी खुशी की लहर दौड़ी रही और उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी रहा। चुनाव में प्रधान पद के लिए नरेश कुमार कसाना एवं अशोक भारद्वाज मैदान में उतरे हुए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ईशम सिंह अरनेचा ने बताया कि 147 में से 142 वकीलों ने मतदान किया।
उपाध्यक्ष पद पर अनित गुर्जर ने 72 वोट हासिल कर चार वोट से जीत प्राप्त की तथा उनके मुकाबले में खड़े लखविंदर सिंह को 68 वोट मिले। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद (महिला आरक्षित) प्रभजोत कौर काहलों ने 86 वोट हासिल कर जीत प्राप्त की और शुभांगी शर्मा को केवल 54 वोट हासिल हुए। सचिव पद पर दीपक कुमार सारसा ने 75 वोट व राजकुमार भुस्तला ने 63 वोट प्राप्त किए। कैशियर पद पर अशोक कुमार ने 80 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि सुरेश शर्मा को केवल 61 वोट ही प्राप्त हुए।
पहले लंबित कार्यों को कराया जाएगा पूरा : अशोक
नवनियुक्त प्रधान अशोक भारद्वाज ने कहा कि बार एसोसिएशन के जो भी रुके हुए काम है उनको जल्द ही पूरा कराया जाएगा। सभी साथी एकजुट होकर जहां पिछले कार्यों को पूरा करेंगे वहीं युवा वकीलों को चैंबर उपलब्ध कराने के साथ बार एसोसिएशन का कोई भी काम होगा उसे आसानी से पूरा कराने का काम किया जाएगा।
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उपाध्यक्ष पद पर अनित गुर्जर ने 72 वोट हासिल कर चार वोट से जीत प्राप्त की तथा उनके मुकाबले में खड़े लखविंदर सिंह को 68 वोट मिले। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद (महिला आरक्षित) प्रभजोत कौर काहलों ने 86 वोट हासिल कर जीत प्राप्त की और शुभांगी शर्मा को केवल 54 वोट हासिल हुए। सचिव पद पर दीपक कुमार सारसा ने 75 वोट व राजकुमार भुस्तला ने 63 वोट प्राप्त किए। कैशियर पद पर अशोक कुमार ने 80 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि सुरेश शर्मा को केवल 61 वोट ही प्राप्त हुए।
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पहले लंबित कार्यों को कराया जाएगा पूरा : अशोक
नवनियुक्त प्रधान अशोक भारद्वाज ने कहा कि बार एसोसिएशन के जो भी रुके हुए काम है उनको जल्द ही पूरा कराया जाएगा। सभी साथी एकजुट होकर जहां पिछले कार्यों को पूरा करेंगे वहीं युवा वकीलों को चैंबर उपलब्ध कराने के साथ बार एसोसिएशन का कोई भी काम होगा उसे आसानी से पूरा कराने का काम किया जाएगा।
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