Kurukshetra News: सरस्वती कॉलोनी में घर से 4.57 ग्राम चिट्टा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

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कुरुक्षेत्र। सरस्वती कॉलोनी बाहरी में घर से चिट्टा बेचने के आरोप में कृष्णा गेट थाना पुलिस ने प्रदीप कुमार निवासी सरस्वती कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छह नवंबर को माता भद्रकाली चौक, झांसा रोड पर मिली सूचना के आधार पर आरोपी के मकान पर दबिश दी। अधिकारियों से अनुमति लेकर कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से 4.57 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। पुलिस प्रवक्ता नरेश के अनुसार, आरोपी के खिलाफ थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज किया गया है। उप निरीक्षक रणबीर सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।