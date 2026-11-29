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सांसद नवीन जिन्दल ने चयनित टीमों को बधाई देते हुए कहा कि बाल वैज्ञानिक अपनी जिज्ञासा, मेहनत, रचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश के भविष्य को नई दिशा देंगे। दूसरे दिन मुख्य अतिथि राकेश अंदानिया रहे, जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के हरियाणा के प्रथम राज्य समन्वयक और वर्तमान में फिल्मकार हैं। विशिष्ट अतिथि जिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री कृष्ण कुमार और असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजेश भारद्वाज रहे। प्राचार्या प्रो. अनीता दुआ और उत्तराखंड से आए बृजभूषण शर्मा ने विजेता टीमों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिह्न प्रदान किए। आयोजन इरादा ने विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से किया।

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कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में 27 और 28 नवंबर को 32वीं दो दिवसीय राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई। इसका विषय सतत विकास के लिए विज्ञान एवं नवाचार रहा। इसमें हरियाणा के सभी 23 जिलों की 120 टीमों ने विज्ञान प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इनमें से 16 टीमों का चयन जनवरी में छत्तीसगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है।