Karnal News: सड़क हादसे में महिला की मौत

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माई सिटी रिपोर्टरकरनाल। नेशनल हाईवे-44 पर सीएचडी सिटी के पास रविवार को ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला सड़क पर गिरकर ट्रक के नीचे आ गई और उसका सिर टायर के नीचे आ गया। बाइक पर सवार दूसरी महिला और चालक भी घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के मोर्चरी हाउस भिजवा दिया।पुलिस के अनुसार, गांव भैणी खुर्द निवासी सीमा एक अन्य महिला के साथ बाइक पर उचाना की तरफ जा रही थी। दोनों महिलाएं एक लैब मैं काम करती थीं। दोनों ने रास्ते में एक युवक से लिफ्ट ली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक सीएचडी सिटी के पास पहुंची तो पीछे से आ रहे ट्रक ने साइड में जाने के लिए वाहन मोड़ा। इसी दौरान ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।हादसे में बाइक चालक और दूसरी महिला भी घायल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।