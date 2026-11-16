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Karnal News: झगड़े के मामले में दूसरे पक्ष की शिकायत पर 10 के खिलाफ केस

Mon, 16 Nov 2026 03:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 03:13 AM IST
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Modified... Case against 10 on complaint of other party in case of fight
9 नवंबर को दो पक्षों में हुए विवाद में पांच लोग हुए थे घायल
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। निसिंग थाना क्षेत्र के ओगंद गांव में 9 नवंबर को दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने अब दूसरे पक्ष की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने आरोप लगाया कि गांव की सरपंच के खिलाफ गबन की शिकायतें देने और आरटीआई लगाने के कारण उस पर शिकायतें वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी रंजिश में आरोपियों ने उस पर हमला किया।
अशोक ने पुलिस को बताया कि 9 नवंबर को वह अपनी पत्नी रजनी, छोटे भाई की पत्नी सुमन और बच्चों के साथ खेत में पितरों की पूजा करने गया था। उसने दीपक के घर के पास कार खड़ी की थी। इसी दौरान धर्मपाल झोटा-बुग्गी लेकर वहां पहुंचा। बाद में अमन भी अपनी गाड़ी लेकर आ गया। अशोक के अनुसार, कार पीछे करते समय दोनों वाहनों में हल्की टक्कर हो गई। इसके बाद अमन ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
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लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, सुबह करीब 10 बजे जब अशोक परिवार के साथ घर लौट रहा था तो अमन मोबाइल देखने के बहाने गली में आकर उसकी कार के आगे खड़ा हो गया। आरोप है कि इस दौरान उसने अशोक की पत्नी और परिवार की दूसरी महिला के साथ अभद्रता की। इसी बीच अशोक का भाई अमित और दीपक भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि इसके बाद सियाराम, मामू राम, राजबीर, संजीव, सुनीता, मंजीत, पुरुषोत्तम उर्फ काला, मैना देवी, बिट्टू और उसकी पत्नी लाठी-डंडे, गंडासी और ईंटें लेकर पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया। अशोक ने अमन, मामू राम और अन्य लोगों पर सिर व हाथ पर वार करने का आरोप लगाया है।
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गबन की शिकायतें वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप
अशोक के अनुसार, उसने गांव की सरपंच मैना देवी के खिलाफ लाखों रुपये के गबन की शिकायतें दी हुई हैं। आरटीआई के तहत भी आवेदन लगाए हैं। उसका आरोप है कि शिकायतें वापस लेने का दबाव बनाने के लिए उसके साथ झगड़ा किया गया। उसने आरोपियों से जान-माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है।

एक पक्ष की शिकायत पर पहले दर्ज हो चुका केस
पुलिस को निसिंग के सरकारी अस्पताल से सूचना मिली थी कि झगड़े में अशोक समेत पांच लोग घायल हुए हैं। उन्हें करनाल के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया था। पुलिस ने नौ नवंबर को अशोक का बयान दर्ज किया। इसके बाद 13 नवंबर को धर्मपाल और रजनी के बयान लिए गए। 14 नवंबर को अशोक ने दोबारा बयान देकर कुछ अन्य बातें बताईं। थाना प्रभारी कृष्ण ने बताया कि एक पक्ष की शिकायत पर अमन के बयान के आधार पर पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अशोक की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों पक्षों की भूमिका की जांच कर रही है।
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