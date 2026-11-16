Karnal News: अरघलेई सुरुज देव, खुश होइहै छठी मइया...

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लोक आस्था के पर्व के तीसरे दिन सैकड़ों भक्तों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार व समाज के लिए सुख समृद्धि की कामना छठी मइया से की। छठ व्रतियों ने सूर्य ढलने के समय के हिसाब से सूर्य को अर्घ्य दिया। विज्ञापन

दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को श्रद्धालु परिवार सहित सजे-धजे घाटों पर पहुंचे। महिलाओं ने सोलह शृंगार कर ठंडे पानी में खड़े होकर विधि-विधान से सूर्य देव की आराधना की। जगह-जगह आकर्षक सजावट और पूजा की विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। लोक आस्था के पर्व के तीसरे दिन सैकड़ों भक्तों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार व समाज के लिए सुख समृद्धि की कामना छठी मइया से की। छठ व्रतियों ने सूर्य ढलने के समय के हिसाब से सूर्य को अर्घ्य दिया।दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को श्रद्धालु परिवार सहित सजे-धजे घाटों पर पहुंचे। महिलाओं ने सोलह शृंगार कर ठंडे पानी में खड़े होकर विधि-विधान से सूर्य देव की आराधना की। जगह-जगह आकर्षक सजावट और पूजा की विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं।

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संवाद न्यूज एजेंसीकरनाल। केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके झुके, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय... हे छठी मइया नदिया के तीर... अरघलेई सुरुज देव, खुश होइहै छठी मइया....... आदि लोक गीतों से रविवार को कर्णनगरी के घाट गूंज उठे।