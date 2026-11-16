Karnal News: पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर 2.43 लाख ठगे, गोरखपुर से आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

माई सिटी रिपोर्टरकरनाल। पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर 2 लाख 43 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में करनाल पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रोशन निषाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैंक खाते में ठगी की रकम में से 1 लाख 37 हजार रुपये ट्रांसफर हुए थे। पुलिस ने आरोपी से आईफोन 15 प्लस मोबाइल फोन भी बरामद किया है। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया।साइबर क्राइम थाना के जांच अधिकारी कृष्ण कुमार के अनुसार, करनाल के रामनगर निवासी हिमांशु शर्मा ने 4 अप्रैल 2026 को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि 23 फरवरी को उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से पार्ट टाइम जॉब के जरिए पैसे कमाने का संदेश आया था। इसके बाद उसे टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजा गया और वीबुल एप के माध्यम से निवेश करने का लालच दिया गया।शुरुआत में आरोपियों ने कम रकम निवेश करवाकर अधिक मुनाफा कमाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में किस्तों में रुपये ट्रांसफर करवाए गए। शिकायतकर्ता ने 2 लाख 43 हजार रुपये जमा कर दिए। बाद में आरोपियों ने निवेश की राशि होल्ड होने का बहाना बनाकर डेढ़ लाख रुपये और जमा कराने को कहा। इस पर शिकायतकर्ता को ठगी का अहसास हुआ।बैंक खातों की जांच से सामने आया आरोपी का नामशिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना करनाल में 4 अप्रैल को मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने बैंक खातों की स्टेटमेंट, केवाईसी रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 1 लाख 37 हजार रुपये रोशन निषाद के बैंक खाते में पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस टीम ने उसकी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। साइबर क्राइम थाना की टीम ने 14 नवंबर को गांव लहसारी, थाना रामगढ़ताल, जिला गोरखपुर से रोशन निषाद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से आईफोन 15 प्लस बरामद किया।