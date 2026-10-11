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Karnal News: हादसे का वीडियो... तीन सेकंड घास पर चला, फिर डिवाइडर पार कर पलट गया ट्राॅला

Sun, 11 Oct 2026 02:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:23 AM IST
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Video of the accident... the trailer ran on the grass for three seconds, then crossed the divider and overturned.
करनाल/नीलोखेड़ी। अमेरिका में ट्राॅला पलटने से करनाल जिले के गांव सीकरी निवासी 25 वर्षीय जतिन की मौत के मामले में हादसे का 10 सेकंड का वीडियो सामने आया है। वीडियो में ट्राॅला शुरुआती तीन सेकंड तक सड़क किनारे घास पर चलता दिखाई देता है। इसके बाद वह सड़क की ओर आता है और डिवाइडर पार करके पलट जाता है। हादसे में जतिन के सिर में गंभीर चोट लगी थी। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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वीडियो में हादसे का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्राॅला घास पर क्यों चला और चालक वाहन पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाया, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिता रामपाल के अनुसार, जतिन के ममेरे भाई विशाल ने अमेरिका से फोन कर हादसे की सूचना दी थी। परिवार को बताया गया कि सड़क हादसे में ट्राॅला पलटने से जतिन को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।
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सड़क पर कुकिंग ऑयल बिखरा होने की जताई आशंका
जतिन के बड़े भाई साहिल के अनुसार, अमेरिका में रह रहे उनके ममेरे भाई विशाल ने फोन पर हादसे की जानकारी दी। परिजनों का कहना है कि सड़क पर कथित तौर पर कुकिंग ऑयल बिखरा होने के कारण ट्राॅले का टायर फिसल गया था। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्राॅला पलट गया। हालांकि, हादसे के इस कारण की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सामने आए वीडियो में ट्राॅले के घास से सड़क पर आने और डिवाइडर पार करके पलटने का घटनाक्रम दिखाई देता है।
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