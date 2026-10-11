Karnal News: अंडर-14 में गुरु ब्रह्मानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीता

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अंडर-19 आयु वर्ग में सचिदानंद स्कूल तमिलनाडु ने प्रिंस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन को 7-1 से पराजित किया। इंडियन स्कूल ओमान ने संजय घोडावत इंटरनेशनल स्कूल कोल्हापुर को 2-1 से हराया। अंडर-17 आयु वर्ग में सनवे स्कूल रामपुर यूपी ने मानव स्थली स्कूल नई दिल्ली को 5-0 से हराया।प्रबंधन कमेटी से अंकित बंसल और सजल बंसल ने भी चैंपियनशिप के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि सीबीएसई शिक्षा के साथ खेल के क्षेत्र में भी अवसर दे रहा है। एसपीएस कान्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल नरेश कुमार शर्मा ने इसे करनाल के खिलाड़ियों के लिए नया अवसर बताया।ओपी जिंदल और संजय घोडावत के बीच रोमांचक मैचदोपहर दो बजे अंडर-17 में ओपी जिंदल स्कूल और संजय घोडावत इंटरनेशनल स्कूल कोल्हापुर के बीच रोमांचक मैच हुआ। मैच के पहले क्वार्टर में ओपी जिंदल स्कूल ने पहला गोल किया। संजय घोडावत इंटरनेशनल स्कूल ने स्कोर बराबर करने का प्रयास किया। उन्हें एक पेनल्टी कॉर्नर मिला और उन्होंने गोल भी दाग दिया।दूसरी बार संजय घोडावत इंटरनेशनल स्कूल को पेनल्टी कॉर्नर मिला। लेकिन ओपी जिंदल स्कूल की टीम ने शानदार डिफेंस दिखाया। उनके गोलकीपर ने भी गेंद को गोल पोस्ट में जाने नहीं दिया। संजय घोडावत इंटरनेशनल स्कूल को कम से कम दो और पेनल्टी कॉर्नर मिले। हालांकि, ओपी जिंदल स्कूल के खिलाड़ियों ने एक भी गोल नहीं होने दिया।