Karnal News: ट्रिपल लेग दौड़ में कामना और आरजू प्रथम

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प्रतियोगिता में गोला फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद और ट्रिपल जंप जैसी स्पर्धाएं हुईं। चक्का फेंक, 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ और नींबू दौड़ भी आयोजित की गईं। ट्रिपल लेग दौड़, 4×100 मीटर रिले दौड़ और चाटी दौड़ भी प्रतियोगिता का हिस्सा थीं।प्रतियोगिता के समापन समारोह में बाबा फतेह सिंह राजकीय महाविद्यालय, असंध की प्राचार्या डॉ. नीलम तोरान मुख्य अतिथि रहीं। प्राचार्या डॉ. अनीता देवी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। खिलाड़ी छात्रा खुशबू ने मार्च पास्ट का नेतृत्व करते हुए ध्वजवाहक की भूमिका निभाई। महाविद्यालय के खेल प्रभारी डॉ. आशीष सांगवान ने बताया कि छात्राओं में खेलों के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला। अनेक छात्राओं ने एक से अधिक स्पर्धाओं में भाग लिया।प्रो. राजेश कुमार, प्रो. रचना, प्रो. सुनील कुमार, प्रो. प्रियंका आर्य, प्रो. राम निवास, डॉ. अनिल सैनी और डॉ. आशीष सांगवान उपस्थित रहे।विजेता छात्राएंनैन्सी ने गोला फेंक में, दीक्षा ने भाला फेंक में पहला स्थान पाया। खुशबू लंबी कूद तथा 100 मीटर एवं 200 मीटर दौड़ में विजेता बनीं। दीक्षा ने ट्रिपल जंप और चाटी दौड़ भी जीती, जबकि आरजू चक्का फेंक में अव्वल रहीं। लेमन रेस में नंदली और 4×100 मीटर रिले दौड़ में दीक्षा, कामना, आरजू, अंजलि की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।