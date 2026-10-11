Karnal News: चौटाला साहब का राज होता तो मुर्गा बना फिरता...

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करनाल। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला शनिवार को करनाल अनाज मंडी में पहुंचे। धान खरीद न होने पर उन्होंने मंडी सचिव को फटकार लगाई। कहा कि अगर चौटाला साहब का राज होता तो तू मुर्गा बना फिरता यहां...। दो दिन में खरीद शुरू कराने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यहां एक दाना भी नहीं दिखना चाहिए।इस दौरान उन्होंने धान की खरीद, उठान और किसानों की समस्याओं का जायजा लिया। मौके पर मौजूद किसानों ने बताया कि वे चार-पांच दिन से मंडी में धान लेकर बैठे हैं, लेकिन कोई खरीद करने नहीं पहुंच रहा। चौटाला ने सचिव को कहा कि अगर दो दिन के अंदर मंडी में पड़े धान का एक-एक दाना नहीं खरीदा गया तो वे कार्यकर्ताओं के साथ लठ लेकर मंडी आएंगे। सरकार एमएसपी पर किसानों का पूरा धान खरीदे नहीं तो वे अपने तरीके से खरीद कराएंगे।इस दौरान किसानों ने कहा कि खरीद न होने के लिए सचिव जिम्मेदार हैं। इस पर अभय चौटाला ने कहा कि इसमें सचिव का कसूर नहीं, वे सिर्फ सरकार के नुमाइंदे हैं। इनका काम व्यवस्थाएं मुहैया कराने तक सीमित है।उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल तथा खरीद व्यवस्था के चलते किसान परेशान हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और किसानों के असल मुद्दों को राज्यपाल के सामने मजबूती से नहीं उठा रहे हैं।