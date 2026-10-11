Karnal News: कुट्टू के चार और सामक के दो नमूने भरे, पहले के चार हो चुके फेल

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खाद्य सुरक्षा विभाग की निरीक्षक डॉ. कपिला के अनुसार, सैंपलिंग का यह अभियान केवल नवरात्र शुरू होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे नवरात्र जिले के अलग-अलग बाजारों में जांच की जाएगी। टीम बाजारों में उपलब्ध व्रत सामग्री के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजेगी। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि संबंधित खाद्य पदार्थ तय मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं।व्रत के दिनों में बढ़ जाती है मांगनवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में लोग व्रत रखते हैं। इस दौरान सामान्य अनाज के बजाय कुट्टू का आटा और सामक के चावल जैसे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। लोग इनसे अलग-अलग व्यंजन तैयार करते हैं। मांग बढ़ने के कारण बाजारों में इन उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है।