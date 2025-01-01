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पुलिस की कार्रवाई के आंकड़े भी इस लापरवाही की गंभीरता बयां कर रहे हैं। पिछले 10 माह में गलत दिशा में वाहन चलाने के मामलों में 6495 चालान किए गए, इसके बावजूद नियम तोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा।हाईवे पर गलत दिशा में वाहन चलाने वाले कई चालक दूरी कम करने या कट तक जाने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ दूरी उल्टी दिशा में चलकर आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यह छोटी सी सुविधा दूसरे वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हाईवे पर वाहन सामान्य सड़कों के मुकाबले अधिक रफ्तार से चलते हैं। ऐसे में सामने से गलत दिशा में आ रहे वाहन को देखकर चालक अचानक ब्रेक लगाता है या वाहन मोड़ने की कोशिश करता है। इससे पीछे चल रहे वाहनों के टकराने का भी खतरा रहता है।खराब वाहन भी बन रहे हादसों की वजहहाईवे पर केवल गलत दिशा में चलने वाले वाहन ही नहीं, बल्कि सड़क पर खड़े वाहन भी जोखिम बढ़ा रहे हैं। कई बार वाहन खराब होने या अन्य कारणों से सड़क किनारे खड़े कर दिए जाते हैं। तीव्र मोड़ पर ऐसे वाहन पीछे से आ रहे चालकों को समय रहते दिखाई नहीं देते। अचानक सामने वाहन आने पर नियंत्रण खोने और टक्कर होने की आशंका बढ़ जाती है।गलत दिशा और खड़े वाहन का मेल ज्यादा खतरनाकसड़क सुरक्षा विशेषज्ञ एडवोकेट संदीप राणा और तेजपाल के अनुसार, हाईवे पर गलत दिशा में वाहन चलाना बेहद खतरनाक है। सही दिशा में आने वाले वाहन तेज रफ्तार में होते हैं। यदि चालक का ध्यान किसी कारण से भटक जाए तो सामने से आ रहे गलत दिशा के वाहन से सीधी टक्कर हो सकती है। उन्होंने बताया कि तीव्र मोड़ पर खड़े वाहन भी पीछे से आ रहे चालकों के लिए खतरा बनते हैं, क्योंकि उन्हें आगे की स्थिति का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे स्थान पर गलत दिशा से वाहन आने पर हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। विशेषज्ञों ने वाहन चालकों से अपील की कि हाईवे पर निर्धारित दिशा में ही चलें और खराब वाहन को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर चेतावनी संकेत लगाएं।यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 10 माह में गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा गया। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। - करन गोयल, एसपी करनाल