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प्रतियोगिता के समापन समारोह में मनजीत व्यास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मनजीत व्यास ने एशियन पैरा गेम्स 2026 की पुरुषों की जैवलिन थ्रो F13 स्पर्धा में रजत पदक जीता था। विवेकानंद हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। जूनियर वर्ग में विवेकानंद हाउस के अयान ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता।अयान विवेकानंद हाउस से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। सुनैना कबीर हाउस से जुड़ी हैं। यश कबीर हाउस से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। विधि भगत हाउस से संबंधित हैं। मोहित भगत हाउस से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। यशिता कबीर हाउस से जुड़ी हैं। विजेता विद्यार्थियों को पदक और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मनजीत व्यास ने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से सपने साकार करने का संदेश दिया। इस मौके पर विद्यालय के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।