Karnal News: ट्रक ने बाइक सवार इंजीनियर को कुचला, मौत

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पुलिस को दिए बयान में मृतक के पिता अविनाश ने बताया कि वह खेतीबाड़ी करते हैं। उनका 26 वर्षीय बेटा ईशांक गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। शुक्रवार दोपहर को ईशांक अपनी मोटरसाइकिल से किसी काम से गुरुग्राम से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था।परिजन के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब वह करनाल के बलड़ी बाईपास फ्लाईओवर पर पहुंचा तो ट्रक के चालक ने रफ्तार और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उसकी बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक का पहिया ईशांक के ऊपर से गुजर गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद उसे एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल करनाल लाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से भाग गया।सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। चालक की पहचान और हादसे में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है।