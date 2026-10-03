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Karnal News: ट्रक ने बाइक सवार इंजीनियर को कुचला, मौत

Sat, 03 Oct 2026 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:58 AM IST
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Truck runs over engineer on bike; killed.
करनाल। गुरुग्राम से चंडीगढ़ जा रहे 26 वर्षीय इंजीनियर ईशांक की करनाल के बलड़ी बाईपास फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में मौत हो गई। आरोप है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। ईशांक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव भुम्मा का रहने वाला था।
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पुलिस को दिए बयान में मृतक के पिता अविनाश ने बताया कि वह खेतीबाड़ी करते हैं। उनका 26 वर्षीय बेटा ईशांक गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। शुक्रवार दोपहर को ईशांक अपनी मोटरसाइकिल से किसी काम से गुरुग्राम से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था।
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परिजन के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब वह करनाल के बलड़ी बाईपास फ्लाईओवर पर पहुंचा तो ट्रक के चालक ने रफ्तार और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उसकी बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक का पहिया ईशांक के ऊपर से गुजर गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद उसे एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल करनाल लाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से भाग गया।
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सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। चालक की पहचान और हादसे में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है।
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