Karnal News: शादी के 10 माह बाद फंदे से लटकी मिली विवाहिता

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मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ज्योति को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। ससुराल पक्ष की ओर से मोटरसाइकिल और नकदी की मांग की जा रही थी। ताई लक्ष्मी के अनुसार, पति नशे का आदी था और नशे की हालत में ज्योति के साथ मारपीट करता था। सास और ननद पर भी मारपीट में उसका साथ देने का आरोप लगाया गया है।ज्योति और उसके ससुराल पक्ष के बीच विवाद पहले भी हुआ था। मारपीट और घरेलू विवाद के बाद मामला पुलिस चौकी तक पहुंचा था। उस समय दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समझौता होने के बाद ज्योति को दोबारा ससुराल भेज दिया गया था। ज्योति के पिता ने कर्ज लेकर उसकी शादी की थी। परिजनों का कहना है कि ज्योति ससुराल में हो रहे कथित उत्पीड़न की जानकारी मायके वालों को देने से भी बचती थी, ताकि उन्हें परेशानी न हो।मामले में शिकायत के आधार पर पति समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में जांच जारी है।- रोहताश, थाना प्रभारी, शहर