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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   All three accused, including the Mandi Secretary, were not found at their homes or offices.

Karnal News: घर-दफ्तर में नहीं मिले मंडी सचिव सहित तीनों आरोपी

Sat, 03 Oct 2026 01:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:52 AM IST
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All three accused, including the Mandi Secretary, were not found at their homes or offices.
रोहतास फाइल फोटो
करनाल। नई अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में चालक रोहताश की मौत के मामले में नामजद तीनों आरोपी मार्केट कमेटी सचिव विकास सेतिया, लिपिक रितु और लेखाकार अंकित पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में उनके घर, कार्यालय और संभावित ठिकानों पर दबिश दी। तीनों आरोपी नहीं मिले।
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परिवार ने रोहताश की मौत को लेकर हत्या का आरोप लगाया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। बाद में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान रोहताश और आरोपियों के बीच हुई बातचीत, ड्यूटी से जुड़े विवाद, कार्यालय में हुई गतिविधियों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को देखा जा रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज समेत जांच में सामने आने वाले तथ्यों को भी शामिल कर रही है।
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रोहताश करीब 25 से 27 साल से मार्केट कमेटी में चालक के तौर पर काम कर रहा था। 30 सितंबर को उसका शव मार्केट कमेटी कार्यालय के एक कमरे में मिला था।



डीएसपी राजीव ने बताया कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
छुट्टी पर हूं, जांच में सहयोग कर रहा : विकास
पुलिस दबिश में मार्केट कमेटी सचिव विकास सेतिया मिल नहीं रहे लेकिन मोबाइल फोन उठा रहे हैं। अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी छुट्टी पर हैं। सोमवार से कार्यालय भी आएंगे। आरोप निराधार हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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