Karnal News: अंडर-11 के 25 किलो भार वर्ग में हुनर प्रथम

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लड़कों के अंडर-11 के 25 किलोग्राम भार वर्ग में हुनर ने प्रथम, जैविक ने द्वितीय और चैतन्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लड़कियों के अंडर-11 के 25 किलोग्राम भार वर्ग में आराध्या प्रथम, रूही द्वितीय और सानया तृतीय रहीं। खिलाड़ियों ने मुकाबलों में खेल कौशल, अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना का प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता के दौरान विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में मेडल सेरेमनी का आयोजन किया गया। विभिन्न भार वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों, कोच, रेफरी और अधिकारियों ने विजेता प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, सीबीएसई जूडो नेशनल चैंपियनशिप का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता के आगामी दिनों में भी विभिन्न आयु और भार वर्गों के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।अन्य भार वर्गों के परिणामलड़कों के अंडर-14, 25 किलो: अश्वाथ प्रथम, दीपांशु द्वितीय और आयुष तृतीय।लड़कियों के अंडर-14, 23 किलो: आराध्या प्रथम, मानवी द्वितीय और दर्शी तृतीय।लड़कियों के अंडर-17, 70 किलो से अधिक: मेहरप्रीत प्रथम, झंकार द्वितीय और अदिति तृतीय।लड़कों के अंडर-17, 40 किलो: रुद्र प्रथम, मुकुट द्वितीय और अनिरुद्ध तृतीय।लड़कों के अंडर-17, 45 किलो: रणबीर प्रथम, अमन द्वितीय और भविष्य तृतीय।लड़कों के अंडर-19, 70 किलो: पुनीत प्रथम, इशान द्वितीय और अक्षय तृतीय।लड़कियों के अंडर-19, 70 किलो: मरून माया प्रथम, आरुषि द्वितीय और दीपशिखा तृतीय।