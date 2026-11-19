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युवती के अनुसार, रोका 7 मार्च 2025 को हुआ और शादी 2 दिसंबर 2026 को तय हुई थी। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। 11 दिसंबर 2025 को युवक के माता-पिता ने दहेज में कार और 11 लाख रुपये मांगे। मांग पूरी न होने पर युवक ने बातचीत बंद कर दी। वह 27 नवंबर को दूसरी शादी की तैयारी में है। थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि शारीरिक शोषण और दहेज की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस अब युवती के बयान दर्ज कर जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी। ब्यूरो