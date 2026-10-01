Karnal News: उत्तर-भारत की टीम ने छह विकेट से जीता मैच

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इसकी मेजबानी आदर्श पब्लिक स्कूल कर रहा है और प्रतियोगिता का आयोजन एक अक्तूबर तक होगा। जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से कुल 14 टीमें हिस्सा ले रही है। उत्तर-पश्चिम बंगाल की टीम ने केरल की टीम को नाै रन, महाराष्ट्र की टीम ने उत्तर-पश्चिम की टीम को पांच रन, पश्चिम बंगाल की टीम ने उत्तराखंड की टीम को छह विकेट, बिहार और झारखंड की टीम ने ओडिशा की टीम को तीन रन से हराया।उत्तर-पश्चिम बंगाल की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को एक रन, कर्नाटक व गोवा की टीम ने उत्तर-भारत की टीम को 10 विकेट, तमिलनाडु की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को 59 रन, पश्चिम बंगाल की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को छह विकेट और दिन के अंतिम मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम ने केरल की टीम को 27 रन से हराया।