विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

करनाल। नेहरू पैलेस स्थित ओपीएस ज्वेलर्स शोरूम से करीब 10 से 15 किलो चांदी चोरी के मामले में सेल्समैन को गिरफ्तार किया गया है। चोरी हुई चांदी की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है। मैनेजर ने सोमवार को सिल्वर काउंटर पर तैनात सेल्समैन को चोरी करते हुए पकड़ा था। आरोप है कि कर्मचारी चोरी की चांदी मोती नगर निवासी रवि जिंदल को बेचता था। थाना शहर में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।सेक्टर-9 निवासी शोरूम मैनेजर भानु प्रताप सिंह ने पुलिस को बताया कि पिछले तीन-चार महीने से सेल्समैन चनप्रीत उर्फ हैप्पी पर चांदी चोरी करने का शक था। वह अपने स्तर पर उस पर नजर रख रहा था। 23 नवंबर को उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। पूछताछ में कर्मचारी ने चोरी करना स्वीकार किया।मैनेजर के अनुसार, कर्मचारी के मोबाइल की जांच में रवि जिंदल के साथ चांदी की खरीद-फरोख्त और पैसों के लेन-देन से जुड़ी व्हाट्सएप चैट मिली। जांच अधिकारी अमित कुमार के अनुसार, पुलिस चांदी की बरामदगी और लेन-देन की पड़ताल कर रही है।