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लंबी कूद में वंश (लड़के) और एंजल (लड़कियां) ने भी पहला स्थान हासिल किया। 14 वर्ष आयु वर्ग की लंबी छलांग में अक्षिता प्रथम रहीं। खो-खो में मानव का दल (14 वर्ष लड़के) और कशिश का दल (14 वर्ष लड़कियां) विजयी रहे। अंडर-14 कबड्डी में तक्षशिला हाउस प्रथम और उज्जैनी हाउस द्वितीय स्थान पर रहे। संवाद विज्ञापन

लंबी कूद में वंश (लड़के) और एंजल (लड़कियां) ने भी पहला स्थान हासिल किया। 14 वर्ष आयु वर्ग की लंबी छलांग में अक्षिता प्रथम रहीं। खो-खो में मानव का दल (14 वर्ष लड़के) और कशिश का दल (14 वर्ष लड़कियां) विजयी रहे। अंडर-14 कबड्डी में तक्षशिला हाउस प्रथम और उज्जैनी हाउस द्वितीय स्थान पर रहे। संवाद

करनाल। रिदम वैली पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को दो दिवसीय स्पोर्ट्स मीट संपन्न हुई। प्राचार्य राजीव कुमार और शारीरिक शिक्षक सुनील शर्मा ने मशाल जलाकर इसकी शुरुआत की। राज्य स्तरीय खिलाड़ी ख्वाहिश की अगुवाई में मार्च पास्ट भी हुआ। अंडर-19 400 मीटर दौड़ में शुभकरण (लड़के) और एंजल (लड़कियां) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।