Karnal News: स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 समारोह कल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्यालयों एवं विजनरी प्रिंसिपल्स को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।कार्यक्रम सात्त्विक के प्रेजेंट्स के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ओपीएस विद्या मंदिर सेक्टर-9 अंबाला सिटी कार्यक्रम का पावर्ड बॉय पार्टनर है जबकि बेस्ट वेस्टर्न कंट्री वुड्स वेन्यू पार्टनर है।यह समारोह शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों और प्रधानाचार्यों के योगदान को सम्मान देने तथा शिक्षा जगत में नवाचार और बेहतर शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।