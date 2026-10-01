Karnal News: स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 समारोह कल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:35 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:35 AM IST
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करनाल। अमर उजाला की ओर से अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन 2 अक्तूबर 2026 को दोपहर 2 बजे बेस्ट वेस्टर्न कंट्री वुड्स, दिल्ली हाईवे, अंबाला में किया जाएगा।
कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्यालयों एवं विजनरी प्रिंसिपल्स को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
कार्यक्रम सात्त्विक के प्रेजेंट्स के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ओपीएस विद्या मंदिर सेक्टर-9 अंबाला सिटी कार्यक्रम का पावर्ड बॉय पार्टनर है जबकि बेस्ट वेस्टर्न कंट्री वुड्स वेन्यू पार्टनर है।
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यह समारोह शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों और प्रधानाचार्यों के योगदान को सम्मान देने तथा शिक्षा जगत में नवाचार और बेहतर शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
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कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्यालयों एवं विजनरी प्रिंसिपल्स को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
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कार्यक्रम सात्त्विक के प्रेजेंट्स के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ओपीएस विद्या मंदिर सेक्टर-9 अंबाला सिटी कार्यक्रम का पावर्ड बॉय पार्टनर है जबकि बेस्ट वेस्टर्न कंट्री वुड्स वेन्यू पार्टनर है।
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यह समारोह शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों और प्रधानाचार्यों के योगदान को सम्मान देने तथा शिक्षा जगत में नवाचार और बेहतर शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।