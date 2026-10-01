Karnal News: सफाईकर्मियों को दो माह से नहीं मिला वेतन, घेरा निगम कार्यालय

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प्रदर्शन के कारण नगर निगम का कामकाज प्रभावित हुआ। शहर की सफाई व्यवस्था भी बाधित हुई। नगर निगम आयुक्त और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों सफाई कर्मचारी निगम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन की अध्यक्षता संघ के प्रधान राजकुमार ने की। कर्मचारियों का आरोप है कि हरियाणा सरकार से समझौते के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। वेतन जारी करने संबंधी सभी पत्र जारी होने के बाद भी करीब 20 दिन से भुगतान रुका है। इससे कर्मचारियों के परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।कर्मचारियों ने कहा कि मंगलवार को मेयर से बातचीत हुई थी। मेयर ने बुधवार तक वेतन जारी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन तय समय पर भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने काम बंद कर दिया और स्पष्ट कहा कि वेतन मिलने तक काम नहीं करेंगे।आंदोलन की चेतावनीप्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुशील गुर्जर ने भी समर्थन दिया। वक्ताओं ने कहा कि सफाई कर्मचारियों से उनकी मूल ड्यूटी के अलावा अन्य काम भी कराए जा रहे हैं। दरोगाओं पर भी अतिरिक्त जिम्मेदारियों का दबाव है। हड़ताल के कारण शहर के कई इलाकों में कूड़ा उठान नहीं हो सका। संघ के प्रधान राजकुमार ने चेतावनी दी कि यदि जल्द वेतन जारी नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।