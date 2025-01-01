Karnal News: सफाईकर्मियों ने 13 तक बढ़ाई हड़ताल, आज से जन न्याय पंचायतें
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:05 AM IST
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करनाल। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने सफाई कर्मचारियों और फायरकर्मियों की हड़ताल को 13 सितंबर तक बढ़ा दिया है। 10 से 12 सितंबर तक जन न्याय पंचायतें करने का एलान किया है। इस दौरान वाल्मीकि बस्तियों व गली मोहल्लों में जाकर लोगों से आंदोलन में साथ देने की अपील की जाएगी।
बुधवार को नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ मेरठ यूपी के अध्यक्ष विनेश मनोठिया सफाई कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने जल्द कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया तो यूपी में भी हड़ताल और प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। करनाल इकाई के प्रधान राजकुमार ने कहा कि सरकार 13 मई को हुए समझौते को पूर्ण रूप से लागू करे। नगर निगम के सामने धरना स्थल पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें प्रदेश में चार सफाई कर्मचारियों की मौत पर शोक प्रकट किया गया। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुशील गुर्जर, नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुभाष प्रोचा, संगठन सचिव बिंदर चौहान, रवि प्रोचा और अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो
कल महिला समन्वय समिति करेगी प्रदर्शन
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए राज्य महिला समन्वय समिति ने प्रदर्शन करने का फैसला किया है। सीटू की ऑनलाइन मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीटू जिला प्रधान बिजनेश राणा ने कहा कि सभी कामकाजी महिलाएं और परियोजना वर्कर 11 सितंबर को करनाल के फव्वारा पार्क में एकत्रित होंगी और प्रदर्शन करेंगी।
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कांग्रेस नेताओं ने दिया समर्थन
इंद्री। नगर पालिका और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलन को कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिला है। बुधवार को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों को पार्टी की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन बुढनपुर और कर्मचारी नेता बुधराम ने कहा कि 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में हड़ताली कर्मचारियों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। संवाद
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बुधवार को नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ मेरठ यूपी के अध्यक्ष विनेश मनोठिया सफाई कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने जल्द कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया तो यूपी में भी हड़ताल और प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। करनाल इकाई के प्रधान राजकुमार ने कहा कि सरकार 13 मई को हुए समझौते को पूर्ण रूप से लागू करे। नगर निगम के सामने धरना स्थल पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें प्रदेश में चार सफाई कर्मचारियों की मौत पर शोक प्रकट किया गया। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुशील गुर्जर, नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुभाष प्रोचा, संगठन सचिव बिंदर चौहान, रवि प्रोचा और अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो
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कल महिला समन्वय समिति करेगी प्रदर्शन
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए राज्य महिला समन्वय समिति ने प्रदर्शन करने का फैसला किया है। सीटू की ऑनलाइन मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीटू जिला प्रधान बिजनेश राणा ने कहा कि सभी कामकाजी महिलाएं और परियोजना वर्कर 11 सितंबर को करनाल के फव्वारा पार्क में एकत्रित होंगी और प्रदर्शन करेंगी।
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कांग्रेस नेताओं ने दिया समर्थन
इंद्री। नगर पालिका और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलन को कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिला है। बुधवार को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों को पार्टी की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन बुढनपुर और कर्मचारी नेता बुधराम ने कहा कि 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में हड़ताली कर्मचारियों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। संवाद