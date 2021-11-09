Karnal News: दयाल सिंह मजीठिया को किया नमन

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करनाल। दयाल सिंह कॉलेज में संस्थापक स्वर्गीय सरदार दयाल सिंह मजीठिया की 128वीं पुण्यतिथि मनाई गई और उन्हें नमन किया। युवा रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड डोनेशन क्लब, एनएसएस और एनसीसी इकाइयों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 97 युवाओं ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। साथ ही कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। प्रो. आशिमा गक्खड़, मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर रणधीर सिंह, विशाखा गुप्ता, प्रवीण कुमार, डॉ. संजय वर्मा, अनिल कुमार और रजनी सहित अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो