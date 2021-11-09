पीजी : लेट फीस के साथ दाखिले के दो दिन शेष, सीटें भरना चुनौती

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कॉलेजों की ओर से खाली सीटों को भरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को दाखिले के अवसर और उपलब्ध सीटों की जानकारी दी जा रही है। इसके बावजूद कई पाठ्यक्रम ऐसे हैं, जिनमें काउंसिलिंग के दौरान एक या दो विद्यार्थी ही पहुंच रहे हैं। इससे कॉलेजों में सीटें खाली रहने की स्थिति बनी हुई है। वहीं पीजी दाखिलों में विद्यार्थियों को अंतिम अवसर देने के लिए लेट फीस के साथ प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अब दाखिले के केवल दो दिन बाकी हैं।यूजी दाखिलों के लिए भी विभाग की ओर से तिथि बढ़ाई गई है। कॉलेजों में ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को दाखिले का मौका दिया जा रहा है। इसके बावजूद नए आवेदन में ज्यादा तेजी नहीं आई है। कई पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों के मुकाबले विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है।12 तक ले सकते हैं दाखिलापंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय की एडमिशन नोडल अधिकारी रीतू जागलान ने बताया कि पीजी और यूजी में खाली सीटों को भरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 12 सितंबर तक पीजी में दाखिला लेने का अंतिम माैका है। ऐसे में रोजाना लेट फीस के साथ ओपन काउंसिलिंग में दाखिला दिया जा रहा है।