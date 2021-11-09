Karnal News: स्वाइन फ्लू के 8 नए केस मिले, आंकड़ा 35 पहुंचा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:25 AM IST
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करनाल। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। उप सिविल सर्जन डॉ. अनु शर्मा के अनुसार, आठ और मामले सामने आए हैं। अब तक जिले में स्वाइन फ्लू के 27 मामले सामने आए थे, जो अब बढ़कर 35 हो गए हैं।
उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस के जरिए निकलने वाली बूंदों से फैल सकता है। स्वाइन फ्लू को लेकर की गई पड़ताल में जिला नागरिक अस्पताल में मरीजों की भीड़ और संक्रमण से बचाव के इंतजामों को लेकर सवाल सामने आए थे। मेडिसिन और अन्य ओपीडी के आसपास भी बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अब मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी ने अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्थाओं को और महत्वपूर्ण बना दिया है। उप सिविल सर्जन डॉ. अनु शर्मा के अनुसार,
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उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस के जरिए निकलने वाली बूंदों से फैल सकता है। स्वाइन फ्लू को लेकर की गई पड़ताल में जिला नागरिक अस्पताल में मरीजों की भीड़ और संक्रमण से बचाव के इंतजामों को लेकर सवाल सामने आए थे। मेडिसिन और अन्य ओपीडी के आसपास भी बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अब मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी ने अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्थाओं को और महत्वपूर्ण बना दिया है। उप सिविल सर्जन डॉ. अनु शर्मा के अनुसार,
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