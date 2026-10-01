Karnal News: रिटायर्ड कर्मियों ने एसडीएम को साैंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:39 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:39 AM IST
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करनाल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिला करनाल का 24 घंटे का पड़ाव बुधवार को समाप्त हुआ। कर्मचारी फव्वारा पार्क से नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे तथा एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। संघ के जिला सचिव ओम प्रकाश सिहमार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पेंशन बंद करना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बलराज सिंह, कृष्ण शर्मा, किरपाल सिंह, पार्वती तनेजा, राजवंती शारदा, रोशनी, रेशमा, बिजनेश आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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