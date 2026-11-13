Karnal News: 100 से ज्यादा कैमरे खंगाले फिर भी झपटमारों का सुराग नहीं

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वारदात के समय दोनों आरोपी हेलमेट और मास्क पहने हुए थे। वे पल्सर बाइक पर सवार होकर आए थे और व्यक्ति के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए थे। घटना के समय पीड़ित अपने परिवार के साथ अस्पताल के बाहर खाना लेने आया था। उसका बेटा अस्पताल में भर्ती था।वारदात के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। अस्पताल परिसर के अलावा आसपास की सड़कों और रास्तों पर लगे कैमरों की फुटेज भी देखी गई। पुलिस का प्रयास है कि किसी कैमरे में आरोपियों की बाइक या उनके भागने की दिशा से जुड़ा सुराग मिल सके। हालांकि, हेलमेट और मास्क पहने होने के कारण आरोपियों की पहचान करना चुनौती बना हुआ है।दर्ज की प्राथमिकी : एसपीपुलिस अधीक्षक करन गोयल ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में सेक्टर-13 थाना पुलिस के साथ सीआईए की टीम भी आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज का मिलान कर आरोपियों के रूट का पता लगाने का प्रयास कर रही है।