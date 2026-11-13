Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Elderly man dies in accident while returning after paying children's school fees

Karnal News: बच्चों की फीस भरकर लौट रहे बुजुर्ग की हादसे में मौत

Fri, 13 Nov 2026 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Elderly man dies in accident while returning after paying children's school fees
करनाल/निसिंग। बच्चों की स्कूल फीस और घर का बिजली बिल भरकर बाइक से गांव लौट रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग गांव चकदा पिंड निवासी गुरमीत सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। निसिंग-कैथल रोड पर वीरवार दोपहर पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई। हादसे में बुजुर्ग के सिर में गंभीर चोट आई। आसपास के लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से भाग गया।
विज्ञापन

परिजनों ने पुलिस को बताया कि वीरवार दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच गुरमीत सिंह बच्चों की स्कूल फीस और बिजली का बिल जमा कराने के लिए निसिंग आए थे। दोनों काम निपटाने के बाद वह बाइक से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान निसिंग-कैथल रोड पर पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई। खंभे से टकराने के कारण गुरमीत सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन

प्राथमिकी दर्ज
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी ऋषिपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चालक का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed