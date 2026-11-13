Karnal News: भादसों शुगर मिल पर 20 को धरना देंगे किसान

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भादसों गांव में आयोजित किसान बैठक में भाकियू के ब्लॉक अध्यक्ष मनजीत सिंह लालर, गन्ना संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामपाल चहल सहित अनेक किसानों ने भाग लिया। किसान नेता व समिति के अध्यक्ष रामपाल चहल ने कहा कि वे लंबे समय से गन्ने का उचित मूल्य मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से धरने में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की।उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर भी गन्ना उत्पादक संगठन 2026-27 की फसल के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने 430 रुपये प्रति क्विंटल की दर घोषित की है। संगठनों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए नवंबर के अंत तक मिलों पर पंचायतें और धरने की योजना बनाई है। मनजीत सिंह लालर ने कहा कि उत्पादन लागत, मजदूरी और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन गन्ने का दाम लागत के अनुरूप नहीं है।