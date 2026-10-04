फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Operations of 7 trains, including the Shan-e-Punjab, will be affected.

Karnal News: शान-ए-पंजाब सहित 7 ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित

Sun, 04 Oct 2026 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Operations of 7 trains, including the Shan-e-Punjab, will be affected.
करनाल। फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग यात्रियों के लिए 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज के गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू होने जा रहा है। इस कार्य के लिए उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल ने 5 से 8 अक्तूबर तक पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है। इसके चलते जालंधर-लुधियाना रेलखंड पर सात ट्रेनों की आवाजाही चार दिनों तक प्रभावित रहेंगी।
विज्ञापन

रेलवे प्रशासन के अनुसार, ट्रेन नंबर 12497 नई दिल्ली-अमृतसर शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस 5 से 7 अक्तूबर तक लुधियाना स्टेशन पर ही समाप्त कर दी जाएगी। ट्रेन नंबर 12498 अमृतसर-नई दिल्ली शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस भी 5 से 7 अक्तूबर तक लुधियाना स्टेशन से ही नई दिल्ली के लिए रवाना होगी।
विज्ञापन

ट्रेन नंबर 22479 नई दिल्ली-लोहिया खास एक्सप्रेस 6 और 7 अक्तूबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह अपने तय मार्ग लुधियाना-जालंधर सिटी-लोहिया खास के बजाय दूसरे रास्ते से गुजरेगी। इसमें लुधियाना-फिल्लौर-नकोदर-लोहिया खास का रास्ता शामिल है। यह ट्रेन जालंधर सिटी, कपूरथला और सुल्तानपुर लोधी स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

देरी से चलने वाली ट्रेनें
फिरोजपुर मंडल में ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ ट्रेनों को रास्ते में 40 मिनट तक रोककर चलाया जाएगा। ट्रेन नंबर 22429 दिल्ली-पठानकोट एक्सप्रेस 5 से 7 अक्तूबर तक प्रभावित रहेगी। 11057 मुंबई सीएसएमटी-अमृतसर एक्सप्रेस 3 से 5 अक्तूबर तक देरी से चलेगी। 14623 वाराणसी-छिंदवाड़ा एक्सप्रेस 5 और 12549 दुर्ग-शहीद कैप्टन तुषार महाजन एक्सप्रेस 6 अक्तूबर को देरी से गंतव्य स्टेशन पर पहुंचेगी।

ब्लॉक के चलते शान-ए पंजाब एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें प्रभावित होंगी। इसके लिए यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एनटीइएस को जरुर चेक करें। - हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed