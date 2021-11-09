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करनाल। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रह गए पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने का एक और मौका मिला है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 22 दिसंबर को होगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि सूची से बाहर रहे मतदाता दोबारा प्रपत्र भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करा सकते हैं। ब्यूरो