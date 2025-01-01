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टीम के आने की संभावना के चलते अस्पताल में देर शाम तक कर्मचारी सफाई और दूसरी व्यवस्थाओं में जुटे रहे। डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को भी टीम के पहुंचने का इंतजार था। रात करीब नौ बजे तक अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी इस उम्मीद में रुके रहे कि निरीक्षण टीम कभी भी पहुंच सकती है। इसके बाद करीब नौ बजे सूचना मिली कि टीम शनिवार को नहीं आएगी। यह जानकारी मिलते ही अस्पताल स्टाफ ने राहत की सांस ली और कर्मचारी अपने घरों के लिए रवाना हो गए। विज्ञापन

केंद्र की टीम के आने की सूचना है। वे कभी भी आ सकते हैं। इसके लिए पूर्व में कोई भी सूचना जारी नहीं होती। अस्पताल प्रबंधन पूरी तैयारी में है। - डॉ. सरिता, पीएमओ, जिला अस्पताल विज्ञापन विज्ञापन

टीम के आने की संभावना के चलते अस्पताल में देर शाम तक कर्मचारी सफाई और दूसरी व्यवस्थाओं में जुटे रहे। डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को भी टीम के पहुंचने का इंतजार था। रात करीब नौ बजे तक अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी इस उम्मीद में रुके रहे कि निरीक्षण टीम कभी भी पहुंच सकती है। इसके बाद करीब नौ बजे सूचना मिली कि टीम शनिवार को नहीं आएगी। यह जानकारी मिलते ही अस्पताल स्टाफ ने राहत की सांस ली और कर्मचारी अपने घरों के लिए रवाना हो गए।केंद्र की टीम के आने की सूचना है। वे कभी भी आ सकते हैं। इसके लिए पूर्व में कोई भी सूचना जारी नहीं होती। अस्पताल प्रबंधन पूरी तैयारी में है। - डॉ. सरिता, पीएमओ, जिला अस्पताल

करनाल। जिला नागरिक अस्पताल में शनिवार को दिनभर सीआरएम टीम के संभावित निरीक्षण को लेकर तैयारियों का दौर चलता रहा। टीम के देर शाम तक पहुंचने के संकेत मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने में पूरी ताकत लगा दी। अस्पताल परिसर में सफाई कराई गई तो जिन सूचना बोर्डों पर लाइटें नहीं जल रही थीं, उन्हें भी ठीक कराया गया। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के माइनर ओटी में नया गेट भी लगवा दिया गया।