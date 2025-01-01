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प्रत्यक्षदर्शी मनीष के अनुसार, स्कॉर्पियो के अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे चल रहे वाहनों का संतुलन बिगड़ गया। हादसे में शामिल भुवनेश ने बताया कि वह करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। आगे चल रहे वाहन को बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाए और अपनी गाड़ी रोक ली। उसका कहना था कि वह मौके से भागा नहीं, बल्कि वहीं रुका रहा। उसकी गाड़ी में छोटे बच्चे भी सवार थे। मौके पर मौजूद अन्य वाहन चालकों का कहना था कि आगे चल रही स्कॉर्पियो ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे। इससे पीछे चल रही गाड़ियों को संभलने का मौका नहीं मिला। विज्ञापन

सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची थी। काफी देर तक विवाद हुआ हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। -जगदीश, थाना प्रभारी, तरावड़ी प्रत्यक्षदर्शी मनीष के अनुसार, स्कॉर्पियो के अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे चल रहे वाहनों का संतुलन बिगड़ गया। हादसे में शामिल भुवनेश ने बताया कि वह करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। आगे चल रहे वाहन को बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाए और अपनी गाड़ी रोक ली। उसका कहना था कि वह मौके से भागा नहीं, बल्कि वहीं रुका रहा। उसकी गाड़ी में छोटे बच्चे भी सवार थे। मौके पर मौजूद अन्य वाहन चालकों का कहना था कि आगे चल रही स्कॉर्पियो ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे। इससे पीछे चल रही गाड़ियों को संभलने का मौका नहीं मिला।सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची थी। काफी देर तक विवाद हुआ हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। -जगदीश, थाना प्रभारी, तरावड़ी

करनाल। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर तरावड़ी के पास शनिवार को सुबह करीब 10 बजे आगे चल रही स्कॉर्पियो के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही चार गाड़ियां एक-दूसरे से टकरा गईं। वाहनों में सवार लोगों और चालकों के बीच नुकसान को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। इस दौरान एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ नाराजगी जताती नजर आई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई।