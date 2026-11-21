{"_id":"6b01b5d58cc8956008059884","slug":"video-amidst-a-shower-of-flowers-the-wedding-procession-of-tulsi-and-shaligram-was-taken-out-with-great-pomp-the-event-was-decorated-just-like-a-wedding-ceremony-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुष्प वर्षा के बीच धूमधाम से निकली तुलसी-शालिग्राम की बारात, विवाह समारोह की तरह सजा आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। सेक्टर-13 स्थित श्री गीता मंदिर में शनिवार को तुलसी-शालिग्राम विवाह समारोह श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शालीग्राम भगवान की बारात का मंदिर पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। मंदिर सभा के प्रधान कैलाश गुप्ता और उनकी पत्नी शकुंतला गुप्ता ने बारातियों का अभिनंदन किया। इसके बाद बारातियों को गोलगप्पे, टिक्की और दही भल्ले का नाश्ता करवाया गया तथा पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार मिलनी की रस्म निभाई गई। विवाह समारोह में पंडित हरीश शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी-शालिग्राम विवाह की धार्मिक रस्में संपन्न करवाईं। इस दौरान कैलाश गुप्ता ने कन्यादान की रस्म निभाते हुए तुलसी जी के हाथ पीले किए। वैदिक मंत्रों के बीच विवाह के फेरे करवाए गए और तुलसी जी की मांग में सिंदूर भरवाने की रस्म के बाद विधिवत विदाई की गई। इस दौरान महिलाओं ने आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मंगल गीत गाकर खूब डांस किया। इसके बाद गाजे-बाजे के साथ तुलसी जी और भगवान शालिग्राम को सुसज्जित रथ-बग्गी पर विराजमान करवाकर नगर भ्रमण करवाया गया। वर पक्ष की ओर से राजकुमार गोयल और अमित बंसल ने विवाह यात्रा की अगुवाई की। सेक्टर-13 में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया। पूरा वातावरण भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। समारोह के दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

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