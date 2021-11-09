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शुभम ने बताया कि वह बुधवार को एसपी कार्यालय भी गया था लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो पाई। वे कार्यालय में मौजूद नहीं थे। ऐसे में परिवार के सामने अब यह सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने के लिए आखिर कितने कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उनका कहना है कि भाई की मौत पुलिस हिरासत में हुई है और परिवार को यह जानने का अधिकार है कि उसकी मौत किस वजह से हुई। रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण परिवार को अब तक मौत के कारणों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।मामले को दबाने की आशंका : शुभमशुभम ने आशंका जताई कि पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास कर सकती है। उनका कहना है कि परिवार पहले ही आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए भी उसे पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। परिवार चाहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि मौत के कारणों का पता चल सके और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके।रिपोर्ट देने की प्रक्रियाहरियाणा स्वास्थ्य विभाग के मेडिको लीगल मैनुअल-2012 के पैरा 50.17 के अनुसार, मृतक के निकट परिजन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति दी जा सकती है। इसके लिए संबंधित मेडिकल ऑफिसर को लिखित आवेदन देना होता है जिसमें मृतक से रिश्ता स्पष्ट करना जरूरी है। निर्धारित सरकारी फीस की रसीद और संबंधित थाने की एनओसी भी देनी होती है। एनओसी में स्पष्ट होना चाहिए कि रिपोर्ट की प्रति देने से जांच प्रभावित नहीं होगी।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मेरे पास अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं पहुंचा, यदि कार्यालय में आवेदन आया होगा तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट दे देंगे। मामला चूंकि न्यायिक जांच से जुड़ा है, इसलिए पुलिस की एनओसी भी मांगी गई है। -डॉ. शशी गर्ग, सीएमओ