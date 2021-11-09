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मामले के अनुसार, मूल रूप से झारखंड की रहने वाली और वर्तमान में गांव कोहंड में किराये पर रहने वाली शाको देवी की शिकायत पर 24 अक्तूबर 2023 को थाना घरौंडा में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि पड़ोस में रहने वाले अजय के परिवार के साथ लंबे समय से अनबन चल रही थी। आए दिन किसी न किसी बात पर कहासुनी होती रहती थी।19 अक्तूबर 2023 को अजय के पिता उनके कमरे के पास उगाई गई सब्जियों पर थूक रहे थे। उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी। शाम करीब साढ़े आठ बजे उसका पति अखिलेश काम से घर लौटे तो उन्होंने अजय के पिता को समझाने का प्रयास किया लेकिन इसी दौरान अजय ने लाठी से अखिलेश पर हमला कर दिया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और 21 अक्तूबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अजय के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद अजय को हत्या के आरोप में अदालत में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अब उसे दोषी ठहराया गया।सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दे अदालत ने फांसी के बजाय उम्रकैद को माना पर्याप्तसजा पर बहस के दौरान राज्य पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा की मांग की। वहीं, दोषी ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की। उसने अदालत को बताया कि उसके बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और चार बच्चे हैं और परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के बच्चन सिंह, मच्छी सिंह और अन्य फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में दिया जाना चाहिए। अपराध की क्रूरता के साथ दोषी की उम्र, पारिवारिक परिस्थितियों और सुधार की संभावना पर भी विचार करना जरूरी है। अदालत ने माना कि इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं है, जिससे उम्रकैद को अपर्याप्त माना जाए। इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई।जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कैदजिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद का आदेश दिया है। धारा 506 के तहत दो साल की साधारण कैद भी सुनाई गई है। पुलिस और न्यायिक हिरासत में पहले बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। दोषी को जेल भेजने के लिए वारंट तैयार करने का आदेश भी दिया गया है।