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चुंडीपुर निवासी साहिल तीन बहनों का इकलौता भाई था। वह पढ़ाई कर रहा था। परिवार के लिए वह सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि तीनों बहनों का लाडला भाई भी था। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। विज्ञापन



शुक्रवार को होगा पोस्टमार्टम

हादसे में साहिल की मौत के बाद परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि अभी तक मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। परिजनों की शिकायत मिलने के बाद उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

चुंडीपुर निवासी साहिल तीन बहनों का इकलौता भाई था। वह पढ़ाई कर रहा था। परिवार के लिए वह सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि तीनों बहनों का लाडला भाई भी था। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया।शुक्रवार को होगा पोस्टमार्टमहादसे में साहिल की मौत के बाद परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि अभी तक मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। परिजनों की शिकायत मिलने के बाद उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

करनाल। परिजनों के अनुसार, घर में मां साग बना रही थी। सब्जी में पालक कम पड़ गई तो उसने बेटे साहिल को बाजार से पालक लाने के लिए कहा। 15 वर्षीय साहिल अपने चचेरे भाई प्रिंस के साथ बाइक पर निकल पड़ा। परिवार को यही लगा था कि बेटा कुछ ही देर में पालक लेकर लौट आएगा, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। घर में जिस साग के तैयार होने का इंतजार था, वहां कुछ देर बाद बेटे के हादसे में मौत की खबर पहुंच गई।