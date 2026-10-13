Karnal News: विवाहिता का आरोप- ससुराल पक्ष घर में नहीं रहने दे रहा

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वहीं, उसके पति ने वीडियो जारी कर उसे अपने साथ रखने से इन्कार कर दिया है। दूसरी ओर, ससुर ने भी बहू के आरोपों को निराधार बताया। विवाहिता का कहना है कि वह अपने ससुराल में ही रहना चाहती है। विवाहिता के ससुर ने कहा कि बहू रविवार को अपने परिवार के लोगों के साथ घर पहुंची और जबरन अंदर आ गई।असंध थाना प्रभारी राजेश कुमार महिला ने ससुर व अन्य के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर जांच जारी है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो