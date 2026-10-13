Karnal News: विवाहिता का आरोप- ससुराल पक्ष घर में नहीं रहने दे रहा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:35 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:35 AM IST
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करनाल। असंध थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता और उसके ससुराल पक्ष के बीच घरेलू विवाद सामने आया है। विवाहिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष उसके साथ झगड़ा करता है और उसे घर में रहने नहीं दिया जा रहा।
वहीं, उसके पति ने वीडियो जारी कर उसे अपने साथ रखने से इन्कार कर दिया है। दूसरी ओर, ससुर ने भी बहू के आरोपों को निराधार बताया। विवाहिता का कहना है कि वह अपने ससुराल में ही रहना चाहती है। विवाहिता के ससुर ने कहा कि बहू रविवार को अपने परिवार के लोगों के साथ घर पहुंची और जबरन अंदर आ गई।
असंध थाना प्रभारी राजेश कुमार महिला ने ससुर व अन्य के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर जांच जारी है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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वहीं, उसके पति ने वीडियो जारी कर उसे अपने साथ रखने से इन्कार कर दिया है। दूसरी ओर, ससुर ने भी बहू के आरोपों को निराधार बताया। विवाहिता का कहना है कि वह अपने ससुराल में ही रहना चाहती है। विवाहिता के ससुर ने कहा कि बहू रविवार को अपने परिवार के लोगों के साथ घर पहुंची और जबरन अंदर आ गई।
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असंध थाना प्रभारी राजेश कुमार महिला ने ससुर व अन्य के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर जांच जारी है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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