Karnal News: क्वार्टर फाइनल मुकाबले संपन्न, 10 टीमें सेमीफाइनल में

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सोमवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल के अंडर-14 आयु वर्ग में ओपी जिंदल स्कूल ने शानदार खेल दिखाते हुए द आर्मी पब्लिक स्कूल को 3-0 से शिकस्त दी। इसी वर्ग के एक अन्य मैच में सनबीम स्कूल ने इंडियन स्कूल ओमान को 1-0 से मात देकर अंतिम चार में प्रवेश किया।अंडर-19 आयु वर्ग में श्री राम विद्या मंदिर हरिद्वार ने एकतरफा मुकाबले में प्रिंस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन को 8-1 के भारी अंतर से पराजित किया। अंडर-17 आयु वर्ग में ओपी जिंदल स्कूल ने द आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली को 5-1 से हराया।आयोजक एसपीएस कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल नरेश कुमार शर्मा, प्रबंधन कमेटी के सदस्य अजय बंसल व अंकित बंसल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि देशभर से पहुंची 26 टीमों ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है।पेनल्टी कॉर्नर के दौरान हादसा, खिलाड़ी के माथे से बहा खूनओपी जिंदल स्कूल और द आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली के बीच खेले गए अंडर-17 मैच के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के बीच घमासान चल रहा था। इसी बीच ओपी जिंदल स्कूल को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला। खिलाड़ी ने गोल पोस्ट की तरफ गेंद को हिट किया। गेंद आर्मी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी के माथे पर जा लगी। शुरुआत में लगा कि गेंद खिलाड़ी के फेस गार्ड पर लगी है, लेकिन जब उसने गार्ड उतारा तो माथे से खून बह रहा था। मैदान पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार देकर खून को रोका। घाव गहरा होने के कारण खिलाड़ी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमेंअंडर-14: ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़, सनबीम स्कूल बलिया।अंडर-17: संजीवन पब्लिक स्कूल कोल्हापुर, सनवे स्कूल रामपुर (यूपी), एसजीजीएस जी खालसा अकादमी अमृतसर, वेल्स विद्यालय स्कूल।अंडर-19: सचिदानंद स्कूल तमिलनाडु, श्री राम विद्या मंदिर हरिद्वार, चंदन बाल विकास पब्लिक स्कूल पानीपत, ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़।आज होंगे सेमीफाइनल, 14 को खिताबी भिड़ंतप्रतियोगिता के सभी नॉकआउट मुकाबले अब अंतिम दौर में हैं। मंगलवार को कैलाश गांव के हॉकी स्टेडियम में सभी आयु वर्ग के सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे, जबकि 14 अक्तूबर को सभी आयु वर्ग के फाइनल होंगे।