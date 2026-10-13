फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   National Inter-District Junior Athletics on the 15th

Karnal News: राष्ट्रीय इंटर जिला जूनियर एथलेटिक्स 15 को

Tue, 13 Oct 2026 02:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
National Inter-District Junior Athletics on the 15th
करनाल। जिला एथलेटिक्स संघ 15 अक्तूबर को राष्ट्रीय इंटर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। कर्ण स्टेडियम में अंडर-14 और 16 आयु वर्ग के मुकाबले होंगे।
विज्ञापन

संघ के पदाधिकारी सतीश ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और मैदान को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है।
विज्ञापन

ये मुकाबले होंगे

अंडर-14 लड़के और लड़कियों के लिए ट्रापथलाॅग इवेंट। इसमें 60 मीटर दौड़, लंबी कूद, 600 मीटर दौड़ और ऊंची कूद, शॉट पुट की स्पर्धाएं शामिल होती हैं।
अंडर-16 में लड़कियों के लिए 60 मीटर ,600 मीटर, 80 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, भाला फेंक और पेंटाथलॉन की स्पर्धाओं का आयोजन होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed