Karnal News: राष्ट्रीय इंटर जिला जूनियर एथलेटिक्स 15 को

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संघ के पदाधिकारी सतीश ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और मैदान को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है।ये मुकाबले होंगेअंडर-14 लड़के और लड़कियों के लिए ट्रापथलाॅग इवेंट। इसमें 60 मीटर दौड़, लंबी कूद, 600 मीटर दौड़ और ऊंची कूद, शॉट पुट की स्पर्धाएं शामिल होती हैं।अंडर-16 में लड़कियों के लिए 60 मीटर ,600 मीटर, 80 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, भाला फेंक और पेंटाथलॉन की स्पर्धाओं का आयोजन होगा।