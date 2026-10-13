Karnal News: नाबालिग लड़की की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील फोटो डाले

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शिकायत में बताया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने लड़की के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम पर यह फर्जी आईडी बनाई है। आरोपी मैसेज और कॉल कर परिवार को धमकी दे रहा है। महिला थाना असंध की प्रभारी कनुप्रिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी की पहचान और फर्जी आईडी से संबंधित जानकारी की पड़ताल कर रही है। ब्यूरो विज्ञापन

शिकायत में बताया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने लड़की के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम पर यह फर्जी आईडी बनाई है। आरोपी मैसेज और कॉल कर परिवार को धमकी दे रहा है। महिला थाना असंध की प्रभारी कनुप्रिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी की पहचान और फर्जी आईडी से संबंधित जानकारी की पड़ताल कर रही है। ब्यूरो

करनाल। असंध क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उस पर अश्लील तस्वीरें लगा दी गईं। परिवार को मैसेज व कॉल कर धमकी दी जा रही हैं। पीड़िता के भाई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।