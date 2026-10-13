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Karnal News: मुक्केबाज गोरिश ने जीता स्वर्ण

Tue, 13 Oct 2026 02:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:55 AM IST
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Boxer Gorish won gold.
.मुक्केबाज गोरिश
करनाल।
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अखिल भारतीय अंतर रेलवे मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जिले के मुक्केबाज गोरिश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनका रेलवे की ओर से यह पहला मुकाबला था। उन्हें खेल कोटे से रेलवे में नौकरी मिली है।

प्रतियोगिता का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 से 10 अक्तूबर तक हुआ था। कोच सुरेंद्र चौहान ने बताया कि गोरिश ने प्रतियोगिता के लिए महीनों तक बेहद कठिन अभ्यास किया था। उनकी यह जीत उनकी अनुशासनप्रियता और पक्के इरादे का परिणाम है। स्वर्ण जीतने के बाद गोरिश के आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चयन की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
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