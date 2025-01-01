Karnal News: सड़क पर साढ़े हजार टन कचरा पांच दिन में साफ हो पाएगा शहर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:30 AM IST
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करनाल। हड़ताल के कारण शहर की सड़कों पर साढ़े तीन हजार टन कचरा पसरा है। इसे साफ करने का काम शुरू हो गया है। निगम की योजना के अनुसार, इसे साफ करने में पांच दिन का समय लगेगा। शनिवार को कर्मचारियों ने नालों की सफाई की। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। पहले दिन शाम 5 बजे तक 250 मीट्रिक टन कचरे का उठान हुआ।
निगमायुक्त सलोनी शर्मा ने निगम की सफाई टीमों के साथ-साथ सुगम स्वच्छता प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी को भी दिन-रात कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों के प्रधान राजकुमार का कहना है कि जल्द शहर को पहले की तरह साफ-सुथरा कर देंगे। अभी नालों को साफ किया गया है, कल से अन्य कार्य भी शुरू होंगे।
सफाई अभियान के साथ-साथ मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों पर फॉगिंग कार्य भी शुरू किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सफाई के बाद संबंधित स्थानों को व्यवस्थित करवाया जाए और आवश्यकता के अनुसार चूना आदि भी डलवाया जाए, ताकि शहर में स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण सुनिश्चित हो सके। सफाई कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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आज भी मैदान में रहेंगी निगम की टीमें
शहर की सफाई व्यवस्था को जल्द-से-जल्द पटरी पर लाने के लिए रविवार को भी विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। निगम की सफाई टीमें और एजेंसी के कर्मचारी छुट्टी के दिन भी मैदान में रहेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक-से-अधिक कचरे का उठान करवाकर शहर को शीघ्र स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम का पूरा फोकस फिलहाल जमा कचरे के तेजी से उठान, डोर-टू-डोर कलेक्शन को सुचारू रखने और शहर की सफाई व्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने पर है। इसके लिए निगम स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है।
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निगमायुक्त सलोनी शर्मा ने निगम की सफाई टीमों के साथ-साथ सुगम स्वच्छता प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी को भी दिन-रात कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों के प्रधान राजकुमार का कहना है कि जल्द शहर को पहले की तरह साफ-सुथरा कर देंगे। अभी नालों को साफ किया गया है, कल से अन्य कार्य भी शुरू होंगे।
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सफाई अभियान के साथ-साथ मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों पर फॉगिंग कार्य भी शुरू किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सफाई के बाद संबंधित स्थानों को व्यवस्थित करवाया जाए और आवश्यकता के अनुसार चूना आदि भी डलवाया जाए, ताकि शहर में स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण सुनिश्चित हो सके। सफाई कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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आज भी मैदान में रहेंगी निगम की टीमें
शहर की सफाई व्यवस्था को जल्द-से-जल्द पटरी पर लाने के लिए रविवार को भी विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। निगम की सफाई टीमें और एजेंसी के कर्मचारी छुट्टी के दिन भी मैदान में रहेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक-से-अधिक कचरे का उठान करवाकर शहर को शीघ्र स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम का पूरा फोकस फिलहाल जमा कचरे के तेजी से उठान, डोर-टू-डोर कलेक्शन को सुचारू रखने और शहर की सफाई व्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने पर है। इसके लिए निगम स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है।